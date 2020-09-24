Москва, , 11:10 — REGNUM Экосистема Сбербанка обрела новый логотип и бренд — Сбер. Об этом рассказал глава банка Герман Греф на онлайн-конференции 24 сентября.

«Одну большую сенсацию» банк ранее анонсировал на своём сайте. Греф представил на конференции новый фирменный знак — зелёный кружок с галочкой. Он пояснил, что галочка осталась на логотипе как символ целеустремленности и ориентированности на результат, а кружок — как символ сфокусированности на нуждах клиента.

Новый бренд и фирменный стиль разрабатывали в 2017 и 2018 годах, когда Сбербанк нацелился на формирование экосистемы. На их внедрение банк намерен потратить около 2,5 млрд рублей за 5−6 лет. В частности, на ключевых офисах в крупных городах заменят конструкции на крыше.