Москва, 8 октября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В России по указу президента Владимира Путина создают Фонд защиты детей. Как сказано в документе, Фонд — общероссийская общественно-государственная организация, призванная консолидировать усилия государства и общества по защите прав детей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Домашний криминал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Министерство просвещения должно будет конкретизировать область работы фонда, также оно примет участие в разработке всех уставных документов новой организации. Фонд защиты детей займётся как частными, так и общими проблемами, с которыми сталкиваются дети и их родители, отметил он. За счет создания Фонда защиты детей будет усилена работа уполномоченных по правам ребенка, добавил также Песков.

«Это такая область, где усилий много не бывает», — заключил он.

ИА REGNUM следит за развитием российского законодательства, касающегося прав детей, за правоприменительной практикой в этой области и законотворческими инициативами. Создание Фонда защиты детей, да ещё и по инициативе главы государства, уже вызвало отклик в экспертном сообществе.

Председатель красноярского отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Андрей Никитин заявил, что ключевой вопрос в этом деле — в чьих руках окажется Фонд защиты детей и кто будет направлять его работу. Есть риск, что руководство Фонда со временем пойдет на поводу ориентированных на западные подходы к семье ювенальных лоббистов и некоммерческих организаций.

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Политолог Дмитрий Михайличенко обратил внимание, что акценты властей на действия по защите детей в целом одобряются обществом, однако эффективность их действий всегда вызывает вопросы.

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Председатель пермского отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров с настороженностью отнесся к инициативе по созданию «Фонда защиты детей». По его оценке, ситуация в стране такова, что любая инициатива власти, связанная с институтом семьи, вызывает больше опасения, нежели надежды. Мазуров подчеркивает, что проблема защиты прав детей в России не стоит остро и это подтверждает официальная статистка МВД. А создание «Фонда защиты детей» наоборот, рождает новые риски по внедрению ювенальных технологий в стране.

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Депутат Государственной думы от Республики Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) отметил, что родительское сообщество боится вмешательства государства в дела семьи, ведь государственные органы опеки зачастую работают топорно. Политик считает, что фонду стоит сосредоточиться на двух главных задачах — материальная поддержка семей, попавших в тяжелую ситуацию, и усиление общественного контроля над деятельностью органов опеки.

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Адвокат, член организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Андрей Звеков считает, что новой структуре следует избегать вмешательства в дела семьи без их добровольного согласия. Кроме того, стоит обратить особое внимание на защиту персональных данных — при работе с проблемными семьями информация о них не должна попасть третьим лицам, в том числе и органам власти, за исключением случаев, предусмотренных законом. Также Звеков рассказал, чем бы такой фонд мог помочь в деле защиты прав детей.

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Политолог Сергей Кулагин уверен, что, инициатива по созданию Фонда защиты детей запоздала, но все равно сохраняет актуальность. В первую очередь новая организация должна усилить работу региональных уполномоченных по делам ребенка — в последнее время на местах к ним накопилось много вопросов.

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