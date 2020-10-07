Москва, , 16:41 — REGNUM Есть ряд действий, которыми государство в части семейной политики может минимизировать риски, в том числе ювенальные, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, член организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Андрей Звеков. Адвокат прокомментировал подписание президентом РФ Указа о создании в России «Фонда защиты детей».

В политике, направленной на защиту детей, общественно-государственному фонду необходимо обратить внимание на такие направления работы, как материальная поддержка малоимущих семей и семей, попавших в тяжелую ситуацию; на оказание бесплатной правовой помощи таким семьям. Важно также представлять интересы таких семей в государственных и муниципальных органах, организовать общественный контроль за деятельностью государственных и муниципальных органов в сфере охраны и защиты прав ребенка и семей, имеющих детей.

Вместе с тем, есть действия, которых следует избегать. Так, неприемлемо любое вмешательство в дела семей без их добровольного согласия. Недопустимо также собирать информацию о детях и семьях с целью их передачи третьим лицам, в том числе и органам власти, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Напомним, Фонд создаётся для «консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей».