Париж, 7 октября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Следующие переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве (Швейцария).

Иван Шилов ИА REGNUM Война

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Об этом 7 октября сообщил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан на слушаниях комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции.

ИА REGNUM) в Женеве, другие — в понедельник (12 октября — прим. ИА REGNUM) в Москве». Ле Дриан «Одни из них пройдут завтра (8 октября — прим.) в Женеве, другие — в понедельник (12 октября — прим.) в Москве».

Ле Дриан выразил надежду, что эти переговоры достигнут цели и тогда Ереван и Баку сядут за стол переговоров.

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Напомним, Россия, Франция и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Азербайджанская сторона заявляет, что Турция также может быть рассмотрена как посредник в урегулировании нагорно-карабахской проблемы — по окончании военных действий.