Париж, , 17:29 — REGNUM О военной вовлечённости Турции в конфликт в Нагорном Карабахе сообщил 7 октября французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан на слушаниях комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции.

Ле Дриан «Это грозит привести к интернационализации конфликта, чего мы сами всячески стараемся избежать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция отрицает своё военное участие в конфликте в Нагорном Карабахе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

В Армении заявляют, что Турция поставляет боевиков с Ближнего Востока в помощь азербайджанским военным.

Читайте ранее в этом сюжете: Нагорный Карабах: зачем Чавушоглу летал в Баку

Читайте развитие сюжета: Алиев назвал Турцию желательным посредником для урегулирования в Карабахе