Москва, 7 октября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 6 октября выросли. Торги начались с отметки $41,50 за баррель марки Brent. После недолго минимального снижения к $41,40 цена перешла к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В начале американской сессии она достигла $43,00, но к завершению торгов скорректировалась к $42,10.

Вечером давление на цены оказал отчет Американского нефтяного института (API). Он показал рост запасов нефти на 0,951 млн баррелей после снижения на 0,831 млн баррелей неделей ранее.

Торги 7 октября начались с отметки $42,00 за бочку. До 10:00 цена росла до $42,60, но затем рост сменился снижением, и цена опустилась к $41,70. Около 15:00 по мск черное золото торговалось вблизи $41,90.

Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $41,40−42,30 за баррель.

Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $38,90−43,00.

В начале американской торговой сессии выдут данные Управления энергетической информации США по изменению запасов нефти.

Эксперты ожидают их роста на 0,294 млн баррелей после снижения на 1,98 млн баррелей неделей ранее», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть отыгрывает негативные новости из США