Москва, , 13:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 6 октября приостановил до президентских выборов переговоры по новому пакету стимулов экономики США. Главным образом его решение повлияло на рост американского доллара, а соответственно на снижение сырья. На этом фоне нефть отыгрывает негативные новости, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«После того как сдерживающий рост доллара фактор в виде новых мер поддержки экономики стал не актуальным американская валюта может продолжить рост на фоне продолжающегося восстановления экономики.

Это видно из статистики, в частности, опубликованных в пятницу данных с рынка труда. Уровень безработицы в США снизился с 8,4% до 7,9%, тогда как эксперты ожидали снижения всего до 8,2%.

А также спрос на доллар может усилиться в качестве валюты убежища. В случае если тренд усилится, он окажет давление на нефтяные котировки.

Помимо доллара против нефти сыграл фактор увеличения запасов нефти в США за прошлую неделю на 0,95 млн баррелей, тогда как неделей ранее они снизились на 0,8 млн баррелей.

В свою очередь 7 октября выйдут данные от минэнерго США не исключено, что они подтвердят статистику API.

Также влияние на ход торгов на нефтяном рынке может оказать публикация протоколов и заявления FOMC по кредитно-денежной политике ФРС.

Учитывая техническую картину нефть Brent имеет больший потенциал для продолжения ограниченного роста с целью $42,84 за баррель, далее в район $43,8 за баррель.

В случае пробоя второго уровня сентябрьский нисходящий тренд будет сломлен», — считает эксперт.

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