Санкт-Петербург, 7 октября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал наличие неких «опасностей» в сфере финансирования и реализации транспортной реформы, которую пришлось отложить из-за пандемии коронавируса и недостаточной подготовки в целом.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутки в Петербурге

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Беглов на заседании городского правительства в среду, 7 октября, поинтересовался у подчиненных, понимают ли они, где город возьмет деньги на реформу, предусматривающую, помимо прочего, отмену всех коммерческих маршруток.

«Финансовый» вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил, что средства на реформу заложены с 1 июля 2022 года.

«То есть у нас предусмотрено? Мы понимаем, что у нас там есть такие опасности определенные», — сказал Беглов. «Основной момент», по его словам, придется на 2023 год. Его убедили, что время для балансировки бюджета еще есть.

Однако, как сообщил «транспортный» вице-губернатор Максим Соколов, пока всё идет не так уж гладко. Заметим, в рамках реформы предполагалась поставка 2 тыс. новых больших автобусов, кроме того, из-за изменения маршрутов городу потребуются продление некоторых дорог и новые остановочные пункты там, где их еще нет.

«Помимо самой транспортной модели и оплаты за транспортные работы перевозчикам, не все мероприятия, которые необходимы для полной работы этой модели, у нас сегодня есть в бюджете. И здесь тоже потребуется решение в течение ближайшего времени, чтобы они нашли свое отражение в бюджете. В противном случае автобусы поедут, но инфраструктура будет готова не в полном объеме. Пока полного решения нет у нас в бюджете», — признал Соколов.

Вице-губернатор Батанов попытался, как он выразился, перевести этот пассаж на человеческий язык, заявив, что финансовый блок до сих пор ждет от комитета по транспорту и комитета по развитию транспортной инфраструктуры необходимые расчеты и обоснования трат на реформу.

«Я так понимаю, сегодня вечером они попытаются на совещании представить. Готовность у нас есть», — сказал Батанов.

Александр Беглов потребовал доложить ему отдельно, как будет развиваться ситуация. «У нас есть транспортная реформа, есть вопросы по переработке мусора, есть вопросы по строительству метро», — обрисовал он основные задачи Петербурга на ближайшие годы.

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Губернатор уточнил, понимают ли подчиненные, откуда Петербург будет брать деньги, например, на развитие метрополитена с 2022 года. «Да, понимание есть», — заверил его Батанов.

Аналогичный вопрос Беглов адресовал Максиму Соколову «с учетом наших договоренностей с соответствующими нашими коллегами», не уточнив, кого имеет в виду.

«Ну понимание, может, и есть — что это необходимо предусмотреть — но цифр пока нет», — признался Соколов. Это привело к некоторым возражениям со стороны финансового блока. В результате губернатор снова потребовал отчитываться ему подробно по этим вопросам.

«Мы должны видеть развитие нашего города, и где мы возьмем деньги на развитие этого города по направлениям, о которых я сегодня говорил», — подчеркнул Беглов.

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