Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Транспортную реформу в Петербурге решили осуществить к ноябрю 2021 года. Об этом журналистам сообщили 5 июня в комитете по транспорту.

Маршрутка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее предполагалось, что уже с июля в городе упразднят все маршрутки, однако изменения пришлось отложить в связи с пандемией коронавируса — это сэкономило бюджету порядка 10 млрд рублей.

По словам нового главы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, конкурсы для частных перевозчиков в рамках реформы объявят в сентябре 2020 года. Тогда в октябре можно будет выбрать подрядчиков, в ноябре — заключить контракты.

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Таким образом, у частных перевозчиков будет год, чтобы закупить подвижной состав и перестроиться на новую модель работы, отметил Поляков. Пока же действующие контракты с «маршруточниками» продлят до ноября 2021 года.

Новые же контракты будут заключать на шесть лет. Подвижной состав к ноябрю 2021 года должен быть полностью обновлен.

На данный момент в городе уже сформировали рабочую группу, которая должна к июлю установить количество новых и сохраняющихся маршрутов и их частотность.

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