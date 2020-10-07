Москва, 7 октября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в России — источник постоянного социального пессимизма в стране. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя указ президента о создании общероссийского фонда защиты детей.

Владимир Маковский. Играющие дети. 1890

«Акценты властей на действия по защите детей — социально одобряемые, но их эффективность вызывает вопросы. Практическим результатом работы таких структур должны быть не пиар-кейсы и единичные случаи помощи, а системная работа, свидетельством которой будут новые стандарты социальной политики государства», — отметил Михайличенко. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября президент РФВладимир Путин, подписал указ о создании в России «Фонда защиты детей». Он создаётся для «консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей».

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