Москва, , 16:41 — REGNUM Указ о создании в России «Фонда защиты детей» подписан президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 6 октября.

Текст документа размещён на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что фонд создаётся для «консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей».

Фонд будет способствовать созданию условий для всестороннего развития детей в России, для их воспитания. «Фонда защиты детей» — это общероссийская общественно-государственная организация.

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