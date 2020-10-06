Лондон, 6 октября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. За сутки в Великобритании выявлено 14 542 новых случая COVID-19, почти на 2000 больше, чем днем ранее, 6 октября передает BBC.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

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В понедельник, 5 октября, в Великобритании было выявлено 12 594 случая COVID-19. Погибли от болезни в стране с начала эпидемии 42 459 человек.

Отметим, общее число случаев COVID-19 в мире превышает 35,5 млн, жертвами заболевания с начала эпидемии стали более миллиона человек.

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