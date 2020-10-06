Стокгольм, , 16:48 — REGNUM 6 октября Агентство общественного здравоохранения Швеции сообщило, что из общего числа скончавшихся от COVID-19 будут вычтены смерти 12 человек. В ведомстве объяснили, что их кончина не была напрямую вызвана заболеванием COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

С учетом исправленных статистических данных в общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 883 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 96 145 человек. С 2 октября их число увеличилось на 1 862 человека.

По состоянию на 3 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 23 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 619 пациентов, что на одного человека больше, чем сутками ранее.

Напомним, что в прошлый раз ведомство корректировало статистику в конце августа. Тогда из общего числа летальных исходов от COVID-19 были исключены смерти 13 человек.