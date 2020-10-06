Санкт-Петербург, 6 октября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Девять из десяти петербуржцев заходят в вестибюли Петербургского метрополитена в масках, как того требуют постановления городской власти и правила пользования подземкой. Однако при спуске на эскалаторах маски на лице оставляют лишь 65% пассажиров. Такие цифры привел 6 октября председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро Петербурга

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В связи с таким неудовлетворительным положением контроль за соблюдением правил безопасности планируют ужесточить в ближайшее время, сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, курирующего транспортную сферу.

«Нарушение требований нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, связанных с нахождением горожан без средств индивидуальной защиты, влечет наложение штрафа в размере четырех тысяч рублей <…> в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 776 метрополитен вправе отказать в перевозке пассажиру, который не соблюдает обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности», — напомнил Кирилл Поляков.

Как известно, Смольный приказал ужесточить соблюдение масочного режима в метро и другом общественном транспорте с 1 октября. Необходимость носить СИЗ в метро в период ЧС или угрозы ЧС отдельно закреплена в правилах пользования метрополитеном.

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Помимо метрополитена, контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима будет ужесточен и на других видах общественного транспорта.

Например, в аэропорту «Пулково» войти в терминал можно только в СИЗ, за этим следит Служба авиационной безопасности, обязательный контроль продолжается и внутри терминала.

Как стало известно, несмотря на отмену большинства ограничений, введенных в начале пандемии, пассажиропоток в Петербурге так и не восстановился до уровня прошлого года.