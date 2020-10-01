Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM С ужесточением антивирусных ограничений в Петербурге и требований властей носить маски в общественном транспорте среди петербуржцев вновь разгорелась горячая дискуссия о целесообразности эти требования соблюдать. Между тем в городе нарастает заболеваемость COVID-19.

Наземный вестибюль станции метро «Сенная площадь» Дарья Драй © ИА REGNUM

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С 1 октября, как обещал Смольный, следить за соблюдением установленных Смольным правил на станциях метро и в наземном транспорте будут сотрудники служб безопасности перевозчиков. В конфликтных ситуациях может вмешаться и Росгвардия.

Некоторые петербуржцы признались, что совершенно свободно сегодня зашли в вестибюль без СИЗ, причем их даже никто не окликнул. Например, это произошло на станции метро «Комендантский проспект».

Другие укоряли власти в попытках растревожить население, которое по большей части любые средства защиты игнорирует.

«В метро минимум ¾ без масок. О каких призывах может идти речь? А уж тем более о каких санкциях? Чтобы вообще народ на уши поставить?» — поинтересовался горожанин Александр П.

В социальных сетях при обсуждении проблемы как никогда сильна коалиция тех, кто считает маски пустой тратой денег, а историю с коронавирусом — «глобальной аферой». Такой позиции придерживается, например, спортсменка Кристина С., которая заявляет, что не собирается масками портить себе легкие.

«Надо просто брать и игнорировать всё. Я без маски хожу с марта, начала масочного режима. Спокойно сегодня в метро прошла. Сейчас в больнице тоже без маски. Я не верю, а если я не верю, значит, ничего делать не буду», — заявляет она.

«Саботировать, саботировать и саботировать, как только можно», — вторит ей Мария С. «Можно — игнорировать! Но терпил внушаемых намного больше, увы», — сокрушается Михаил Б.

Их единомышленница Екатерина Ц. возмущена ужесточением требований и интересуется, когда власти «уже перестанут третировать простых людей». Петербурженка Юлия С. отмечает, что у горожан «и так денег нет», чтобы тратить их на маски. Она призывает чиновников начать раздавать их бесплатно, если они хотят, чтобы граждане их носили, потому что, выбирая между покупкой еды и покупкой масок, она всегда выберет еду.

«Никто сейчас не заставит здравомыслящего человека носить маски, несколько судов уже выиграно по данному делу. Люди это видят и вооружаются знаниями. А те, кто считает данные меры нужными для нашей безопасности, просто подумайте об опасности вируса, сравнив их с другими опасностями, и принимаемых мерах правительства. На мой взгляд, нас держат за болванов, или наши правители заболели болезнью Альцгеймера», — заключил Андрей О.

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Однако далеко не все в Северной столице согласны с таким безответственным отношением к ситуации. Петербуржец Александр выразил недоумение тем фактом, что с ужесточением мер тянули так долго, ведь «народ совсем забил на безопасность».

В свою очередь Ася В. указала спортсменке Кристине, что именно «из-за таких, как она», болеют и умирают люди. «Кто носит маски, в первую очередь защищают окружающих, так как никто не знает, кто переносчик. Надо иногда думать и с уважением относиться к окружающим людям! Только в моем окружении среди знакомых умерло восемь человек. Переболело много, все по-разному перенесли, но факт в том, что у всех есть осложнения с разной степенью», — рассказала петербурженка.

Михаил К. признался, что уже переболел COVID-19, но продолжает носить СИЗ в общественных местах и не собирается отказываться от этой привычки, чтобы потенциально не заразить окружающих.

Петербуржец Павелъ Л. отметил, что «показушный иммунитет» пропадает у «масочных» диссидентов моментально, как только в метро на них начинает кто-то кашлять.

По мнению Дмитрия П., маски должны защищать в первую очередь от людей, которые не верят в их действие и не носят.

«Защищают от таких, как вы, которые перезаразить могут остальных в результате своего преступного понтования. Не про вашу защиту речь! А от вас! У вас на лбу не написано, больной вы или нет. Почему люди кругом должны гадать? Уважайте окружающих или живите в глухом лесу», — резюмировал он.

За последние сутки в Петербурге выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе — 43 306 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2972 человека. Выздоровели 29 217 человек.

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