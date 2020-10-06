Москва, 6 октября, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Новый коронавирус ещё угрожает России, но власти страны готовы к любому развитию событий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 октября на встрече с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

«Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации», — сказал глава государства.

Он заверил, что действия властей будут чёткими и согласованными, а социальная сфера, система здравоохранения и граждане получат поддержку. Путин выразил уверенность, что такие решение найдут понимание и поддержку во всех фракциях Госудаственной думы.

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