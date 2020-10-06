Ново-Огарево, Московская область, , 14:09 — REGNUM Некоторые из мер, введённых в период эпидемии коронавируса, носят долгосрочный характер и потому должны быть отражены в проекте федерального бюджета на 2021 и два последующих года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

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«Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер. И должны быть в полной мере отражены в новом трёхлетнем бюджете. Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь — это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперёд. С достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшее десятилетие», — заявил Путин.

Президент напомнил, что в последнем послании Федеральному собранию предложил существенно расширить демографическую программу.

«Усилить механизмы социальной защиты, особенно семей с детьми. Были поставлены конкретные задачи по развитию школьного и высшего образования, здравоохоранения, включая его первичное звено. Кроме того, весной и летом был принят целый ряд новых решений по дополнительной поддержке граждан России, занятости и ключевых отраслей промышленности», — отметил он.