Москва, 6 октября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. В сентябре 2020 года средняя стоимость полиса ОСАГО в России увеличилась на 4,9% в годовом выражении и составила до 5900 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического подразделения сервиса онлайн-страхования Pampadu.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Таким образом, средняя цена на полис ОСАГО с августа по сентябрь выросла на 278 рублей (с 5622 до 5900 рублей).

Самая большая средняя цена «автогражданки» в прошлом месяце была в Москве. Там она составляла 9198 рублей.

На втором месте по стоимости ОСАГО Московская область — 9119 рублей. Тройку лидеров замыкает Татария. В этом регионе полис «автогражданки» в сентябре стоил в среднем 8953 рубля.

Самый значительный рост стоимости полиса в отчётный период был в Кировской области — на 51%, или на 2494 рубля. Самая низкая стоимость ОСАГО была зафиксирована в Туве — 3582 рубля.

Напомним, из-за участившихся случаев мошенничества Российский союз автостраховщиков запустил новый сервис по проверке полисов ОСАГО. Данный сервис поможет владельцу полиса выявить мошенничество со стороны страховщика, если тот ввел неверные данные с целью занижения коэффициентов.

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