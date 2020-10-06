Москва, , 07:26 — REGNUM В Министерстве финансов России одобрили предложение об оформлении в электронном виде страховых выплат, в том числе по ОСАГО, сообщают 6 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва ведомства на соответствующий законопроект.

По действующему законодательству потерпевший должен лично или по почте передать в страховую компанию документы в бумажном виде для оформления выплат.

Законопроект, по мнению разработчиков документа, в случае его принятия во многом упростит ситуацию — позволит повысить «проникновение страховых услуг» и усилить страховую защиту наиболее незащищенных слоев населения путём перевода процедуры оформления в режим онлайн.

Однако, отмечают в Минфине, авторам законопроекта необходимо проработать риски, возникающие при использовании электронного документооборота, а также обеспечить возможность использования страховыми компаниями простой электронной подписи при оформлении документов.

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