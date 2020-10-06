ФАС проверит «золотые» госзакупки лекарств от COVID-19
Москва, 6 октября, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России проверит государственные закупки лекарств от COVID-19 в регионах по ценам выше объявленных производителями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева.
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Тенишев уточнил, что уже даны поручения в некоторые управления на местах.
Напомним, в конце сентября 2020 года ИА REGNUM провело анализ госзакупок лекарств от COVID-19 на основе фавипиравира и обнаружило контракты по ценам, которые превышали рекомендованные производителями для розничной продажи.
В России на основе фавипиравира зарегистрированы препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир».
Производители заявляли, что будут рекомендовать для аптек цену 11−12 тыс. рублей за упаковку. А производители «Авифавира», который разрабатывался с участием «Российского фонда прямых инвестиций», обещали снижение цен до 8 тыс. рублей за упаковку. В результате в госконтрактах на приобретение препаратов на основе фавипиравира в ряде регионов стоимость была существенно выше этой планки. При этом в условиях тендеров закупочные цены определялись в том числе не за упаковку, а за одну таблетку.
Среди конечных бенефициаров от продажи лекарств отметились российский миллиардер Алексей Репик, фирма с кипрским собственником, компания с американским учредителем и активы бывшего сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля.
Золотая таблетка от COVID-19: для госбольниц дороже, чем в аптеки?