Дублин, 5 октября, 2020, 23:52 — ИА Регнум. Правительство Ирландии не стало вводить общенациональный карантин, несмотря на рекомендацию органов здравоохранения, 5 октября сообщает агентство Reuters.

Флаг Ирландии

«Мы находимся в совершенно иной ситуации по сравнению с мартом прошлого года. Бизнес начинает восстанавливаться… Жесткие ограничения сейчас будут иметь самые разрушительные последствия» , — заявил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

Тем не менее, правительство Ирландии ввело ряд ограничений «третьего уровня». Мартин выразил надежду, что ограничения послужат «эффективным и соразмерным» ответом на рост заболеваемости COVID-19.

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