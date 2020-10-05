Рим, , 20:17 — REGNUM Правительство Италии в целом согласовало новый пакет «антикоронавирусных» мер, передает Agenzia Italia в понедельник, 5 октября.

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Единственный пункт, по которому пока не удалось достичь компромисса — необходимо ли вводить обязательный масочный режим во всех общественных пространствах открытого типа.

В основном набор мер будет сохранен без изменений.

По данным на 5 октября, в Италии умерли 36 002 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 16 (днем ранее — на 18). Выздоровели 232 681 человек, за сутки этот показатель увеличился на 767 (днем ранее — на 697). Число подтвержденных носителей выросло на 2257 (днем ранее — на 2578). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 327 586.

В настоящее время заражены 58 903 человека — на 1474 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось почти в пять раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.