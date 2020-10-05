Сестрорецк, Санкт-Петербург, 5 октября, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Первые прививки от коронавирусной инфекции сделаны в Санкт-Петербурге. Как и планировалось, первыми вакцину «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи, получили 21 медик из Городской больницы №40 в Сестрорецке.

Прививка

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«В число первых вакцинированных вошли врачи и медсестры, работающие в приемном покое и «красной зоне» Городской больницы № 40», — отметили в Смольном.

В ближайшую среду, 7 октября, прививки будут сделаны сотрудникам инфекционной больницы им. Боткина, первой, еще в марте, приступившей к лечению пациентов с COVID-19.

Многие из них уже переболели, и поэтому тем, у кого обнаружены антитела к коронавирусу, прививки делать не будут.

«Следующая партия антиковидной вакцины поступит в ближайшие две недели. Вакцинация медиков будет продолжена», — заверили в городской администрации.

Напомним, пробную партию вакцины доставили в Петербург в середине сентября. Новая вакцина требует особых условий хранения и перевозки, медучреждения и медицинский транспорт должны быть оснащены холодильниками, которые поддерживают температуру не выше минус 18 градусов.

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Напомним, в Петербурге за 4 октября выявлено 407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировано 44 765 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3073 человека. Выздоровели 29 947 человек.