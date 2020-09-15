Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не будет привлекать к дисциплинарной ответственности медицинских работников, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 с помощью отечественной вакцины. Об этом 15 сентября сообщил первый заместитель председателя комздрава Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, накануне в Санкт-Петербург поступила первая, пробная партия разработанной в Центре им. Гамалеи российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Она состоит из нескольких десятков доз вакцины и не предназначена для массовой вакцинации.

«Первая партия, которая поступила в Петербург, предназначалась для отработки логистической цепочки. Это штучный товар для того, чтобы понять: да, мы готовы. Следующая партия будет больше, чтобы начать массовую прививочную кампанию», — отметил Сарана.

По его словам, одними из первых будут привиты врачи, которые не переболели коронавирусной инфекцией, но работают с заразившимися больными. При этом вакцинация будет только добровольной, и никакого наказания за отказ от прививки не последует.

«Если раньше лечение сифилиса было не добровольным, то на сегодняшний момент у нас только некоторые психиатрические заболевания, по решению суда, (лечатся) не добровольно, всё остальное — вещь добровольная, в том числе и вакцинация, — отметил спикер. — Насильно, угроз или каких-то дисциплинарных мер воздействия для тех, кто не будет прививаться, не будет».

При этом Сарана отметил, что каждый медик должен сам решить, ставить прививку от COVID-19 или нет. Что касается самого чиновника, то он получит вакцины сразу же, как представится такая возможность.

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