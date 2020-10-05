Вашингтон, 5 октября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Тест на коронавирус Кейли Макинани, пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, оказался положительным.

Gage Skidmore Кейли Макинани

«У меня диагностировали COVID-19 в понедельник утром, симптомов нет… Я ухожу на карантин» , — написала Макинани в Twitter 5 октября.

Трамп заболел COVID-19 2 октября, в настоящий момент он госпитализирован. По сообщению представителей Трампа, президент чувствует себя хорошо и уже 5 октября может вернуться в Белый дом.

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