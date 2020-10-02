Нью-Йорк, США, , 18:24 — REGNUM Фондовый рынок США начал и продолжает торги 2 октября в «красной зоне» после известия о заражении коронавирусом президента Дональда Трампа.

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К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 135,40 пункта (0,49%), до 27 681,50 пункта, индекс S&P 500 упал на 22,47 пункта (0,66%), до 3358,33 пункта, индекс Nasdaq упал на 124,15 пункта (1,10%), до 11 202,36 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент США Дональд Трамп объявил, что у него и его супруги Мелании Трамп обнаружен коронавирус. Президента изолировали в Белом доме.

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