Вашингтон, 5 октября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Марк Медоуз, глава администрации президента США Дональда Трампа, 5 октября заявил в интервью Fox News, что глава государства должен быть выписан из военного госпиталя «уже сегодня».

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Сегодня утром он встретится со своими врачами и медсестрами, чтобы оценить прогресс» , — уточнил Медоуз.

Ожидается, что после возвращения Трамп продолжит лечение от COVID-19 и будет находиться на карантине.

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