Вашингтон, , 02:42 — REGNUM О своём самочувствии рассказал в видеообращении к американцам президент США Дональд Трамп. Видеозапись была опубликована 4 октября в Twitter главы Белого дома.

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По словам американского лидера, когда его привезли в в военно-медицинский центр, он «чувствовал себя не так уж хорошо», но в настоящее время его самочувствие улучшилось. Трамп также сообщил, что ждёт момента, когда можно будет вернуться и «довести до конца кампанию».

Также американский лидер отметил, что Мелания Трамп чувствует себя хорошо, так как она моложе самого Трампа. Глава Белого дома уточнил, что о времени его возвращения к исполнению обязанностей главы государства будет известно наверняка через несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам лечащего врача Трампа, Шона Конли, состояние президента США не ухудшилось.

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