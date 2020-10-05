Иерусалим, 5 октября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Главные раввины Израиля провели молебен у Стены Плача в Иерусалиме за выздоровление президента США Дональда Трампа, 5 октября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Пусть Тот, Кто благословил наших предков Авраама, Исаака и Иакова, Моисея, Аарона, Давида и Соломона, пошлет исцеление Дональду» , — сказал во время церемонии раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович.

В мероприятии принял участие посол США в Израиле Дэвид Фридман. Трамп, администрация которого признала Иерусалим израильской столицей, считается другом Израиля.

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