Анкара, 5 октября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) обеспокоен сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией и призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Об этом 5 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Карабахе. Стороны конфликта должны прекратить огонь немедленно», — сказал генсек НАТО.

Также он подчеркнул, что необходимо приложить все возможные причины для достижения решения проблемы мирным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, что в столице Армении Ереване якобы приземлился самолет специального летного отряда «Россия».