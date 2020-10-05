Москва, , 14:44 — REGNUM В Кремле не располагают информацией о том, что в столице Армении Ереване якобы приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Об этом 5 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, не мог, я не располагаю такой информацией», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков Заявил, что Россия ведет диалог на высоком уровне с Турцией и Азербайджаном по ситуации в Нагорном Карабахе на постоянной основе.

В то же время Песков отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится на постоянной связи со своими турецким и азербайджанским коллегами.