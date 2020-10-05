Москва, 5 октября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Самые главные обязанности классного руководителя в школе — это обучение (38%), воспитание (33%), сплочение коллектива (8%), внимание детям (7%) и внеклассные занятия (7%), показало исследование ВЦИОМ.

Николай Богданов-Бельский. День рождения учительницы. 1920-е

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Почти половина родителей школьников (50%) считает, что у классных руководителей оптимальный объем обязанностей. Заявили, что слишком много, 35%, слишком мало — 3% родителей.

Знают классного руководителя своего ребенка лично большинство опрошенных (73%). Среди родителей мамы значительно чаще знакомы с классным руководителем, чем папы — 91% против 58%.

Опрос проведен 28 сентября 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, работу школьного учителя высоко оценивают большинство жителей России: 46% считают, что педагоги работают хорошо, 31% — что удовлетворительно.

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