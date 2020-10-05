Токио, 5 октября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mitsubishi представил кемпинговый спецпакет для пикапа L200. Об этом сообщается на сайте TuningBlog.

TuningBlog Автодом на основе L200

Новые надстройки пикапа трансформируют утилитарное авто в автодом с кухней, душем и спальными местами, расположенными в палатке на крыше машины.

В автомобиле есть: холодильник, газовая плитка Primus, душ, умывальник с резервуаром на 12 литров, шкаф, розетки и набор складных стульев. Общая площадь жилья равна 3,08 кв. метра. Также автодом можно укомплектовать лебедкой и вседорожными колёсами.

Покупатель кемпера дополнительно может приобрести раму безопасности, светодиодное освещение, комплект для увеличения дорожного просвета и шины размером 20 дюймов.

В Германии стоимость монтажа туристического пакета на пикап в зависимости от комплектации варьируется от 10 до 12 тыс. евро (0,9−1,1 млн рублей).

Напомним, базовый пикап продаётся в Европе от 32,7 тыс. евро, а в РФ он стоит около 2,3 млн рублей.

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