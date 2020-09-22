Москва, , 15:03 — REGNUM По итогам августа 2020 года на российском авторынке было реализовано 2774 автомобиля Mitsubishi — на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 22 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самым продаваемым автомобилем японской марки за отчетный месяц стал внедорожник Mitsubishi Outlander, чьи продажи сократились на 24%, до 1841 экземпляра. На втором месте оказался Mitsubishi Pajero Sport. При этом продажи этой модели в августе, напротив, выросли на 15%, до 518 единиц.

Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Eclipse Cross. Отмечается, что продажи данной модели увеличились на 130,7% (263 шт.).

Кроме того, дилеры японской компании реализовали в России за последний летний месяц 2020 года 103 кроссовера Mitsubishi ASX (-60%) и 46 внедорожников Mitsubishi Pajero (-45%).

Ранее стало известно, что компания Mitsubishi подняла цены в России на модели L200, ASX и Eclipse Cross.

Читайте также: В России выпущено более 200 тыс. автомобилей Mitsubishi