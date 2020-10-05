Москва, 5 октября, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Наиболее высокие зарплаты в России выявили в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что в рейтинг вошли 100 самых крупных российских городов, в которых на начало текущего года проживали 65 млн человек.

Так, в Москве средняя заработная плата составила 103,1 тыс. рублей, в Южно-Сахалинске и Салехарде — более 90 тыс. рублей. Далее идут Сургут (77 тыс. рублей) и Ханты-Мансийск (75,4 тыс. рублей).

Замкнули рейтинг город Шахты Ростовской области, Махачкала, Элиста и Иваново (средняя зарплата в этих городах составляет около 28 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, восстановление экономики в 2021 году будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда, такой вариант учитывает прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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