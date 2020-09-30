Москва, , 15:39 — REGNUM Восстановление экономики в 2021 году будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, такой вариант учитывается из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По данным правительства, к концу 2021 года численность занятых (по методологии Международной организации труда) практически достигнет уровня 2019 года (в среднем за год — 71,7 млн человек по сравнению с 71,9 млн человек в 2019 году). В среднем за 2021 год уровень безработицы составит 5,2%. В 2022 — 2023 годы уровень безработицы прогнозируется на уровне 4,7% и 4,6% соответственно, то есть фактически выйдет на «естественный» уровень, говорится в документе.

В 2021 году ожидается продолжение роста реальной начисленной заработной платы умеренными темпами (2,2%). Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прогнозируется на уровне 3% за счет восстановления доходов от собственности и предпринимательской деятельности после существенного спада в текущем году, реальной заработной платы — 2,3% в 2022 году и 2,5% в 2023 году, реальных располагаемых денежных доходов населения — 2,4% и 2,5% соответственно, указали в правительстве.

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