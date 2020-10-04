Женева, Швейцария, 4 октября, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) осудил обстрелы населённых пунктов в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом 4 октября говорится в заявлении МККК.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«МККК решительно осуждает неизбирательные обстрелы, о которых приходят сообщения», — говорится в заявлении.

Также комитет Красного Креста осудил другие предполагаемые незаконные атаки с использованием оружия взрывного действия в городах, поселках и других жилых районах.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации сообщил, что атака вооруженных сил (ВС) Азербайджана на Нагорный Карабах по своим масштабам является беспрецедентной.

Читайте также:Пашинян рассказал о беспрецедентной атаке ВС Азербайджана на Карабах