Вашингтон, 4 октября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Заразившийся коронавирусом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в настоящее время чувствует себя хорошо, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

«Есть хорошие новости: президент чувствует себя очень хорошо. Он вообще-то хочет вернуться в Белый дом, к работе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп был помещен в военно-медицинский центр Уолтера Рида. Команда медиков и личный врач Трампа Шон Конли с осторожным оптимизмом оценивают состояние здоровья главы государства. Президент принимает препарат «Ремдесивир», никакой осложнений у него нет.

Читайте также: Лечащий врач рассказал о ходе лечения и состоянии президента США