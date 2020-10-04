Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, оценил его лечащий врач Шон Конли. Заявление врача 4 октября опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в своём Twitter.

Лечащий врач Трампа сообщил, что большую часть дня американский лидер занимался своими обязанностями главы государства. Команда медиков, наблюдающих Трампа, оценивает его состояние с «осторожным оптимизмом».

Шон Конли «Президент Трамп по-прежнему хорошо себя чувствует, достигая существенного прогресса с момента постановки диагноза», — сказано в заявлении лечащего врача.

Президент США проходит лечение противовирусным препаратом «Ремдесивир», осложнений у него, по словам Конли, не наблюдается, температуры у главы Белого дома нет. Уровень насыщения крови кислородом у главы государства в течение дня оставался в пределах нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о видеообращении Трампа к гражданам США, в котором он рассказал о своём самочувствии.

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