Москва, 4 октября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Новый воспалительный синдром MIS-A, который стали выявлять у некоторых переболевших COVID-19 детей и взрослых, может оказаться не единственным последствием SARS-CoV-2. Об этом сообщил РБК врач-инфекционист Николай Малышев.

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По его словам, подобные явления могут происходить регулярно, так как коронавирус малоизвестный и малоизученный.

«COVID таит много неожиданностей, — сказал он. — Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в своем отчете сообщили, что ученые обнаружили у взрослых пациентов острый воспалительный синдром, который ранее выявляли у детей и связывали это с SARS-CoV-2.

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