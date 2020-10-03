Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Острый воспалительный синдром, который ранее выявляли у детей и связывали это с SARS-CoV-2, обнаружили у взрослых ученые. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в своем отчете.

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В документе говорится, что новый опасный синдром MIS-A может проявляться у взрослых, переболевших COVID-19. Ранее выявляли данный воспалительный синдром только у переболевших детей и подростков.

Отмечается, что у некоторых переболевших COVID-19 людей возникают проблемы с желудком (боли в животе) и сердцем (аритмия). О том, через какое время появляется у пациентов воспалительный синдром после заражения коронавирусом, пока не известно.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что распространение SARS-CoV-2 в РФ будет полностью приостановлено к концу 2021 г.

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