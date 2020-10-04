Брюссель, 4 октября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отреагировал на принятое из-за санкций ЕС властями Белоруссии решение о сокращении дипломатического присутствия Польши и Литвы в республике.

European Parliament Жозеп Боррель

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«Требование Минска … необоснованно и достойно сожаления, — говорится в распространенном заявлении Борреля. — Оно идет против логики диалога и будет еще глубже изолировать власти в Минске».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии сообщил, что с 5 октября Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Одновременно с этим, отметил источник, Польше и Литве было предложено сократить своё дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

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