В Азербайджане уточнили число пострадавших при обстреле Гянджи
Баку, 4 октября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ракетного обстрела города Гянджа на западе Азербайджана. Об этом 4 октября говорится в заявлении генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.
Vitaly V. Kuzmin
Залп из РСЗО
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«Житель Гянджи … погиб, — отметил генпрокурор, заявление которого обнародовано на сайте ведомства. — 32 человека получили ранения».
Как передавало ИА REGNUM, 4 октября пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что в результате обстрела армянскими силами городов Гянджи, Тертера и Горализа погибли по меньшей мере 22 мирных жителя.
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