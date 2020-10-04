Баку, 4 октября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ракетного обстрела города Гянджа на западе Азербайджана. Об этом 4 октября говорится в заявлении генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

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«Житель Гянджи … погиб, — отметил генпрокурор, заявление которого обнародовано на сайте ведомства. — 32 человека получили ранения».

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что в результате обстрела армянскими силами городов Гянджи, Тертера и Горализа погибли по меньшей мере 22 мирных жителя.

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