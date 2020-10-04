Баку, , 15:36 — REGNUM Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в результате обстрела городов Гянджи, Тертера и Горализа армянскими силами погибли по меньшей мере 22 мирных жителя. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 4 октября, пресс-служба МИД Азербайджана.

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Напомним, что сегодня утром азербайджанская армия произвела ракетный обстрел столицы Народно-Карабзской республики — города Степанакерта. В городе значительные разрушения.

В ответ армянская сторона произвела обстрел азербайджанских городов, в которых есть военные объекты. В частности, обстрелян был город Гянджи к северу от Карабаха. По заявлению армянской стороны целью обстрела был военный аэродром.

Азербайджанская сторона заявляет, что в результате обстрела пострадали не военные объекты, а гражданская инфраструктура.