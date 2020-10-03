Ереван, 3 октября, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

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"Он (Пашинян) рассказал об участии военных Турции, а также о последних фактах отправки этой страной боевиков и наемников в Азербайджан», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Меркель заявила о важности прекращения огня и возобновления мирного процесса согласно заявлению глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство Турции в Минской группе ОБСЕ должно быть приостановлено из-за действий турецких властей в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Россия, Франция и США — сопредседатели группы, в состав которой входят еще Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.

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