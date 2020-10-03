Кабул, 3 октября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Заминированный автомобиль взорвался в восточной афганской провинции Нангархар 3 октября. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

По словам источника, теракт произошел недалеко от резиденции губернатора округа Ганихил. По последним данным, в результате взрыва погибли 15 человек, еще более 30 получили ранения.

Отметим, что ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября при взрыве в афганской провинции Урузган погибли трое полицейских.

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