Тегеран, 3 октября, 2020, 20:41 — ИА Регнум. Французский антрополог иранского происхождения Фариба Адельха, в мае 2020 года приговоренная к пяти годам лишения свободы в Иране за «преднамеренную угрозу национальной безопасности» и пропаганду, вышла на свободу. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает Le Figaro.

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Журналисты отмечают, что Адельха была освобождена из тюремного заключения, но вынуждена остаться под наблюдением в столице Ирана. По словам адвоката антрополога, «при удачном стечении обстоятельств это временное освобождение может стать постоянным».

Напомним, в мае 2020 года иранский суд приговорил исследовательницу Фарибе Адельха, имеющую гражданство Франции и Ирана, к пяти годам тюремного заключения за действия, которые «угрожали безопасности страны».