Тегеран, , 12:09 — REGNUM Иранский суд вынес приговор исследовательнице Фарибе Адельхах, имеющей гражданство Франции и Ирана, на 5 лет тюремного заключения за действия, которые угрожали безопасности страны. Об этом 16 мая сообщает Agence France-Presse со ссылкой на адвоката исследовательницы.

«Приговорена к пяти годам за сговор против национальной безопасности и к одному году за пропаганду против исламской республики», — приводит агентство слова адвоката.

При этом он уточнил, что осужденная должна будет отбыть более длительное их этих наказаний, то есть — пятилетнее заключение и сообщил, что Адельхах намеревается подать апелляцию на это приговор.

Отметим, в прошлом году власти Ирана задержали двух сотрудников Института политических исследований Sciences Po француза Ролана Маршаля и Фарибу Адельхах, что было названо французским МИДом «недопустимой ситуацией». В марте текущего года Маршаль был выпущен на свободу.