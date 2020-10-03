Депутат парламента Армении сообщил об обстреле Степанакерта
Степанакерт, 3 октября, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана обстреливают столицу Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт. Об этом 3 октября сообщил депутат армянского парламента Арман Абовян, который находится в административном центре города.
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"Азербайджанские вооруженные силы наносят удары по Степанакерту. Город погружен во тьму. Слышны взрывы», — цитирует его ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, обострение давнего нагорно-карабахского конфликта началось утром 27 сентября. Азербайджанская армия начала наступление по всей линии фронта. Бои не затихли в первый же день, как это бывало в предыдущие годы, а продолжаются до сих пор.
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