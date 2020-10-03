Ереван, , 18:41 — REGNUM Силы ПВО Нагорного Карабаха сбили вертолет вооруженных сил Азербайджана, заявила 3 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Азербайджанские вертолёты Mod.gov.az

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"Примерно в 15:50 (14:50 мск) средства ПВО Армии обороны Карабаха сбили вертолет противника», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ожесточенные бои идут в Карабахе с 27 сентября, когда азербайджанская армия перешла в крупномасштабное наступление.

Ранее в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщили о взятии новых опорных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По информации из Баку, с начала столкновений армянские вооруженные силы потеряли 230 танков, сотни других единиц техники и вооружений.